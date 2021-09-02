На Украине хотят разместить 5 тыс. афганских беженцев в закрытых тюрьмах

В ближайшее время на территорию Украины попадут 5 тыс. афганских беженцев, которых Украина согласилась принять еще в конце августа, говорится в письме главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю, оказавшемся в распоряжении издания «Dетектив-Info».

Министр в своем послании сообщил об обеспокоенности Государственной миграционной службы, что три имеющиеся на Украине пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства не смогут выдержать прогнозируемое количество афганских беженцев.

Согласно приводимым расчетам, эти пункты рассчитаны не более чем на 500 человек, а там уже находится 161 иностранец.

В связи с этим в МВД предложили рассмотреть вариант размещения 3 тыс. афганских беженцев в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области после их перепрофилирования под пункты временного пребывания иностранцев и проведения там капитального ремонта.

Ранее в Европарламенте заявили, что ни одна страна ЕС не согласилась массово принимать беженцев из Афганистана.