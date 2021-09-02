Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится в этом году, согласований по линии администраций лидеров пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом он добавил, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения.

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены и преследовать определенные цели.

«В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Зеленский рассчитывает обсудить на встрече Крым, однако Путин не намерен затрагивать этот вопрос, поскольку «там нет субстанции для обсуждения».

Ранее в Киеве заявили о подготовке к встрече Путина и Зеленского «на самом высоком» уровне

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский «готов в любое время» встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В среду, 1 сентября, Владимир Зеленский провел встречу с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Вместо изначально запланированных 45 минут беседа президентов продлилась более двух часов. Главы государств не стали давать итоговую совместную пресс-конференцию, однако после встречи Зеленский поделился впечатлениями в Украинском доме в американской столице.