Песков: России «совсем не нравится» готовность США приветствовать устремления Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ «совсем не нравится» потенциальная готовность США приветствовать евроатлантические устремления Украины — вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится», — подчеркнул представитель Кремля.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».