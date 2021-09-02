Зеленский прибыл в Калифорнию, где встретится с Куком и Маском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса главы государства.

Отмечается, что в честь приезда главы государства здание мэрии Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. В офисе подчеркнули, что это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости страны.

В четверг, 2 сентября, Зеленский выступит в формате онлайн в Стэнфордском университете и встретится с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Ранее Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».