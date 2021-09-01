В ЕС заявили, что Афганистан может ждать катастрофа

Исполнительный директор департамента АТР внешнеполитической службы Евросоюза Гуннар Виганд считает, что гуманитарная ситуация в Афганистане может стать катастрофической из-за отсутствия у талибов (организация запрещена в России) доступа к финансам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Средства, которые предоставляло афганскому правительству международное сообщество, и которые составляли 77% от бюджета страны, теперь недоступны. Также недоступны и 100% военного бюджета», — заявил Виганд.

По его словам, резервы национального Центробанка больше не будут доступны, как и средства, выделяемые Международным валютным фондом — «это сильно ударит по населению и повлияет на способность талибов управлять страной».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 29 августа Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю.

Ранее стало известно. что США прекратили поставки долларов в Афганистан еще в начале августа.