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СМИ: лидер талибов* возглавит правительство Афганистана

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Лидер радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Уточняется, что консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по составу кабинета министров.

По неподтвержденным данным, в новом правительстве открыт пост премьер-министра.

По мнению верхушки «Талибана», в названии нового государственного устройства Афганистана «не должно быть ни республики, ни эмирата».

В мае этого года Ахундзада призвал афганский народ к ускорению вывода войск США. Силы «Талибана» под его номинальным командованием начали общее наступление.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Ранее СМИ сообщили имена трех новых основных министров Афганистана, назначенных талибами. При этом боевики сообщили, что в новое правительство Афганистана не войдут чиновники из администрации бывшего президента страны Ашрафа Гани.

Накануне талибы назначили губернатора в неподконтрольной им провинции Панджшер.

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