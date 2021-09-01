Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не раз выражала готовность к восстановлению отношений с Грузией. Его слова передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что дальнейшее сотрудничество стран возможно, если Грузия не хочет «разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада».

«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», — сказал глава МИД.

Как сообщалось ранее, Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом Тбилиси готов обсуждать с Москвой вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений.