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Талибы* не будут включать в новое правительство бывших членов администрации

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Rahmat Gul/AP

В новое правительство Афганистана, захваченного боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), не войдут чиновники из администрации бывшего президента страны Ашрафа Гани. Об этом со ссылкой на источник среди талибов сообщает телеканал «Аль-Джазира».

В СМИ также уточнили, что формирование нового правительства Афганистана находится на завершающей стадии и имена новых министров будут объявлены в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщили имена трех новых основных министров Афганистана, назначенных талибами. По данным источников, Мулла Абдул Гани Барадар назначен на пост министра иностранных дел, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани стал министром внутренних дел.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в стране 15 августа. После этого президент страны Ашраф Гани и еще ряд высокопоставленных чиновников покинули Афганистан. Известно, что верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада сейчас находится в Кандагаре и намерен в ближайшее время появиться на публике.

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События в Афганистане
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