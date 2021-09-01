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США и Украина планируют провести совместный саммит по энергетике

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Во время визита в Вашингтон президента Украины Владимир Зеленский подписал совместное заявление с Минэнерго США, направленное на укрепление энергобезопасности Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

Уточняется, что в ходе визита в Соединенные Штаты Зеленский встретился с главой Минэнерго Дженнифер Грэнхолм и подписал в рамках этой встречи совместное заявление о сотрудничестве «с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины». По словам главы Минэнерго США, это важный шаг в удовлетворении энергетических потребностей Украины.

Согласно документу, стороны признают необходимость обеспечения устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры Украины к физическим и кибератакам, направленным на подрыв энергобезопасности республики.

США планируют помогать Украине в развитии конкурентных и прозрачных энергетических рынков для достижения большей интеграции с Европейским Союзом, в части модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры, говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что для укрепления сотрудничества в этой сфере США и Украина «намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату».

1 сентября состоялась встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудили стратегическое партнерство двух государств, а также вопросы связанные с Россией. В частности, строительство газопровода «Северный поток — 2».

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