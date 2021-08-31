Источник: талибы* проводят чистки в Кабуле «от двери к двери»

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» начали расправы над союзниками США в Афганистане после того, как американские военные покинули страну. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на афганца, помогавшего армии Соединенных Штатов.

Мужчина предоставил телеканалу аудиозапись, на которой слышны звуки выстрелов.

«Я думаю, что внутри «Талибана» конфликт, и понятия не имею, где я нахожусь. Я слышу отовсюду звуки стрельбы. Я не знаю, как уйти», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти США передали талибам список афганцев, сотрудничающих с США или владевшими грин-картами, чтобы им не мешали выехать из страны и обеспечили доступ к аэропорту Кабула.

Не все американские законодатели и военные одобрили это решение. По словам одного из чиновников Министерства обороны, США «просто поместили всех этих афганцев в список смертников».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме заявил, что не знает, существовал ли в действительности такой список.