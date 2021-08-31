Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения к американскому народу заявил, что вывод американских военных из Афганистана завершит эру попыток «перестроить» другие государства, передает «РИА Новости».

«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что отказался продолжить войну в Афганистане, так как ведение боевых действий больше не отвечало коренным интересам США.

Ранее Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.