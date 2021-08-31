Зеленский заявил, что российский газ «самый грязный в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ из-за выбросов метана, коррупции и шантажа является самым грязным в мире. Об этом сообщается на официальном сайте офиса Зеленского.

«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — процитировала его пресс-служба.

В сообщении также уточняется, что в рамках встречи политики обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности Украины.

«Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Собеседники констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект», — уточняется в сообщении.

В связи с этим Зеленский подчеркнул важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и США по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию, чтобы Россия не могла использовать газ «в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Баденом, которые назначены на 1 сентября. По словам президента Украины, в ходе этой встречи состоится «большой диспут» по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток — 2», по результатам которого должны быть достигнуты определенные договоренности между сторонами.