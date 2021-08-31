Business Insider: Байден должен раскрыть Зеленскому «горькую правду»

Колумнист издания Business Insider Мэтью Май заявил, что президенту США Джо Байдену следует рассказать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве.

По словам журналиста, Байдену стоит поступить с Зеленским также, как с президентом Афганистана Ашрафом Гани. В июне президент США в ходе встречи с афганским коллегой заявил, что Кабул неизбежно столкнется с проблемами после вывода американских военных.

«Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2 500 американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений», — пояснил Май.

Обозреватель также подчеркнул, что Байден окажет плохую услугу и себе, и Киеву, если будет поддерживать «максималистские позиции» Украины.

«Политические решения администрации Байдена отражают <…> второстепенную значимость безопасности Украины для национальных интересов США», — добавил он.

Ранее американский журналист Тем Карпентер написал статью для журнала National Interest, в которой заявил, что цели украинских властей вернуть Крым выглядят «более чем риторически», а агрессивный настрой Киева в отношении России вызывает тревогу. По его словам, Вашингтон должен «оторвать» от себя Украину, чтобы дать ей возможность самостоятельно отстаивать свои интересы.

Встреча президентов США и Украины состоится 1 сентября в Вашингтоне. В ходе переговоров лидеры обсудят важные вопросы стратегического партнерства двух государств.