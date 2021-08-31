ЕС созовет форум для решения вопроса расселения афганских беженцев

Евросоюз проведет в сентябре международную конференцию, посвященную вопросу расселения беженцев из Афганистана. Об этом в Twitter сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Я созову в сентябре международный форум по расселению высокого уровня для обсуждения со странами ЕС конкретных приоритетов и поиска долгосрочных решений для наиболее уязвимых жителей Афганистана, в частности женщин», — написала она.

Йоханссон также подчеркнула, что Евросоюз будет сотрудничать с другими мировыми лидерами, чтобы согласовать безопасные и законные маршруты переселения для беженцев.

Ранее министр Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны не ехать в Европу, а оставаться в своем регионе. По его словам, задача Евросоюза стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались и люди могли там спокойно жить.

Однако, несмотря на заявления Тесфайе, Европа все равно готовится принять беженцев. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Германия сможет принять 40 тыс. афганских мигрантов.