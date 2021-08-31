Боевики «Талибана»* патрулируют Кандагар на американских вертолетах Black Hawk

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) начали патрулировать город Кандагар на американских вертолетах Black Hawk UH-60, сообщает The Independent.

В сети появились кадры, на которых видно, как над Кандагаром летает американский военный вертолет. На одном из роликов показан человек, подвешенный за стальной трос к вертолету.

В The Independent уточнили, что на кадрах видно именно американский военный вертолет Black Hawk UH-60. По информации издания, талибы смогли заполучить множество таких машин после того, как военные США бросили свою технику при выводе войск из Афганистана. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода войск в стране оставили новейшее вооружение, в том числе вертолеты Black Hawk, на десятки миллиардов долларов.

По информации СМИ, сейчас в Кандагаре находится верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада. В ближайшее время он намерен появиться на публике.