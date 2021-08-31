Путин: Россия помнит о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия помнит о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции и чтит подвиги участников Северных конвоев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«История арктических конвоев — важная часть летописи Второй мировой войны. Налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию нашей страны, стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии», — рассказал президент.

Путин направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельска.

Он сообщил, что большинство конвоев столкнулось с тяжелейшими испытаниями, потеряв десятки судов и кораблей сопровождения, тысячи моряков погибли.

«Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что историческая память важна для любого народа, если он хочет иметь будущее.