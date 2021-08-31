«Талибан*» завершил переговоры по созданию правительства

Радикальное афганское движение «Талибан (организация запрещена в России)» завершило переговоры по формированию правительства в стране. Об этом сообщает телеканал CNN-News18 со ссылкой на собственные источники.

Как утверждают источники, талибы находятся «под давлением». Что именно подразумевается под этим, не указывается.

Ранее «Талибан» раскрыл местонахождение своего верховного лидера. В организации сообщили, что Хайбатулла Ахундзада находится в Кандагаре и скоро появится на публике.

Ахундзада участвует в переговорах о новом правительстве в Афганистане, которые проходят в южной провинции Кандагар, сообщал ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем Талибы отпраздновали вывод войск США из Афганистана выстрелами в воздух