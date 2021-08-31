«Талибан»* раскрыл местонахождение своего верховного лидера

Верховный лидер «Талибана» (организация запрещена в России как террористическая) Хайбатулла Ахундзада находится в Кандагаре. Его местонахождение раскрыли в самой организации, пишет агентство «Синьхуа».

«Он скоро появится на публике», — приводятся в сообщении слова представителя «Талибана» Билала Карими.

Ахундзада участвует в переговорах о новом правительстве в Афганистане, которые проходят в южной провинции Кандагар, сообщал ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

По его данным, консультации о новом правительстве проходят с ведущими афганскими политиками, лидерами племен и различных этнических групп. Помимо Ахундзады, по имеющимся данным, там также присутствуют его заместители, в том числе лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар.

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Кандагар находится на юге Афганистана. Ранее в этом городе находился базовый лагерь афганских талибов. В 2016 году организация объявила, что Ахунзада станет новым лидером, сменив Ахтара Мохамеда Мансура, погибшего в результате авиаудара американских военных.

Ранее «Талибы» объявили о полной независимости Афганистана после вывода войск США оттуда.