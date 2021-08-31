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МИД Швеции заявил, что Россия бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза

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Burhan Ozbilici/AP

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Россия бросает вызов в адрес Европейского союза, а именно его ценностям и интересам. Соответствующий ответ глава МИД дала на запрос депутата Маркуса Вихеля, передает RT.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — сказала Линде.

Дипломат отметила, что российско-европейские отношения нуждаются в «долгосрочном и принципиальном подходе» — как при общении с официальными лицами, так и при контактах с российскими гражданами и оппозицией.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что его стране и Украине угрожает возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией. По его словам, такое сближение РФ и этих двух государств будет иметь «опасные последствия» для Варшавы и Киева.

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