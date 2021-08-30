На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу. Об этом он сообщил в эфире «Украина 24».

«Потому что Россия пятый по объемам наш торговый партнер и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?», — сказал он.

В пример Арестович привел Иран и Ирак. По его словам, страны, которые воевали 80 лет, все же не разорвали дипломатические отношения.

Ранее украинский политик назвал «подходящий момент» для захвата Крыма. По его мнению, если Киев аннулирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, то Россия «ослабнет».

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый сообщил о новых способах вернуть Крым в состав страны. Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии.