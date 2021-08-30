Кравчук пропустит заседания ТКГ из-за операции на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук пропустит заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за операции на сердце, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет — это всегда очень непросто. Пока будет вести Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря», — заявил Арестович.

На данный момент украинскую делегацию в ТКГ представляет вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее постоянный председатель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что срыв заседания группы со стороны Украинской делегации — это клоунада.

Он подчеркнул, что Украина на заседании предприняла усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта на востоке страны.