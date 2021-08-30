Украинский политик назвал «подходящий момент» для захвата Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара заявил, что нужно дождаться «подходящего момента», чтобы захватить Крым силой. Об этом он сообщил в эфире «4 канала».

По его мнению, если Киев аннулирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, то Россия «ослабнет».

«Немедленно нужно отменять – это будет шаг к возвращению наших территорий», — добавил он.

Ранее экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый сообщил о новых способах вернуть Крым в состав страны. Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии.

Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы. Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик.