Лавров: Россия за последние 20 лет вернула себе свое достоинство на международной арене

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на протяжении последних 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство, однако это «далеко не всем нравится». По его словам, Запад пытается затормозить развитие РФ, однако государство будет оставаться открытым к взаимовыгодным связям.

При этом Лавров отметил, что Россия будет иметь про запас собственные ресурсы, потому что западные партнеры показали ненадежность в отношениях.

«Наши западные коллеги пытаются наше движение затормозить, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад пытался выстраивать ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить, поэтому у нас никаких иллюзий нет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства на встрече с общественностью в рамках рабочей поездки в Волгоград.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада уже сейчас пытаются повлиять на выборы в РФ. Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не поддастся ультиматумам и угрозам, но всегда будет действовать, исходя из коренных интересов российского народа.