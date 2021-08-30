Лавров заявил о попытках Запада повлиять на выборы в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада уже сейчас пытаются повлиять на выборы в России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не поддастся ультиматумам и угрозам, но всегда будет действовать, исходя из коренных интересов российского народа.

«Это касается и предстоящих выборов в Государственную думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно», — сказал Лавров.

Ранее эксперты сообщили, что в настоящее время в России идет масштабная разноуровненвая и скоординированная операция, направленная на делигитимацию предстоящих выборов в сентябре.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о возможности вмешательства Запада в выборы в Госдуму.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.