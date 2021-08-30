Песков: говорить о снятии с талибов* статуса запрещенной в России организации преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить об изменении в РФ статуса движения «Талибан (организация запрещена в России)».

«Пока преждевременна такая постановка вопроса. Конечно, необходимо посмотреть на их первые шаги по управлению Афганистаном. Пока структура руководства даже не сформирована. Пока идет этап эвакуации. Происходят опасные процессы, связанные с нахождением на территории Афганистана террористических группировок», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, важно посмотреть на первые шаги талибов, потом уже делать выводы.

В МИД России заявили, что Москва активно налаживает отношения с новыми властями Афганистана. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, российской стороне нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в стране.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь бежать из страны.