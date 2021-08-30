Россия может принять ассиметричные меры в ответ на санкции Лондона против ФСБ

Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Россия может принять асимметричные ответные меры на санкции Великобритании в отношении сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия Лондона надуманы и не имеют под собой никаких оснований.

«Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда [будет] адекватной», — сказал он.

20 августа Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Навальным.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.