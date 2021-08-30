В Раде опасаются срыва саммита США-Украина из-за привычки Байдена засыпать на переговорах

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опасается, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена может сорваться. Такое мнение политик выразил после того, как глава США уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться», — написал Кива на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Американский лидер получил от своего предшественника Дональда Трампа прозвище Sleepy Joe («Сонный Джо») из-за случаев, когда Байден терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях. В июне, перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, Трамп посоветовал не засыпать на встрече с российским коллегой.