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В МИД России надеются на поиск правды со стороны ЕСПЧ в случае иска к Украине

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Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Москва надеется на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае иска к Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи – это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ», — отметил Лукьянцев.

Ранее ЕСПЧ подтвердил получение межгосударственной жалобы от России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией», — отметили в пресс-службе суда.

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