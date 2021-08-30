Блинкен: США скорее всего закроют дипмиссию в Афганистане

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, что сохранение американского дипломатического представительства в подконтрольном движению «Талибан (организация запрещена в России)» Афганистане маловероятно.

Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что со стороны Соединенных Штатов «останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не уехали к 1 сентября».

«У нас есть способы, у нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать», — сказал он.

Глава американского государственного департамента выразил надежду, что «Талибан» выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

«Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем», — резюмировал Блинкен.

Ранее талибы* заявили, что скоро будут полностью контролировать кабульский аэропорт.

По информации Reuters, 29 августа Вооруженные силы США вывезли почти 140 тыс. человек из Афганистана.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь бежать из страны.