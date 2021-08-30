Американский госсекретарь обсудит с союзниками США план дальнейших действий в Афганистане

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с союзниками страны для выработки плана дальнейших действий в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча пройдет в виртуальном формате, к участию в ней приглашены представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции, Катара, Евросоюза и НАТО.

Блинкен назвал эти страны и организации «ключевыми партнерами по Афганистану». Кроме того, в понедельник должно состояться его выступление, посвященное афганской проблеме.

Ранее стало известно, что представители стран «Большой семерки», а также Турции и Катара планируют обсудить будущее аэропорта Кабула после того, как Соединенные Штаты завершат вывод войск из Афганистана.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство.

Наступление боевиков началось после того, как президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о выводе из Афганистана американских войск.