Встречу Зеленского и Байдена повторно перенесли

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом передает «Голос Америки» (Минюст России признал радиостанцию иностранным агентом) со ссылкой на Белый дом.
При этом встреча с участием Байдена и Зеленского в Вашингтоне переносится во второй раз.
Первоначально главы государств должны были встретиться 30 августа. Однако потом планы скорректировали, перенеся переговоры на 31 августа.
Официальной информации, связанной с точной датой и временем встречи Байдена и Зеленского, пока нет.
До этого в Белом доме называли темы встречи Байдена с Зеленским. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, американский и украинский лидеры поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.
Ранее сообщалось, что Байден отзовет всех дипсотрудников из Афганистана до 31 августа.