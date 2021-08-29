Встречу Зеленского и Байдена повторно перенесли

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом передает «Голос Америки» (Минюст России признал радиостанцию иностранным агентом) со ссылкой на Белый дом.

При этом встреча с участием Байдена и Зеленского в Вашингтоне переносится во второй раз.

Первоначально главы государств должны были встретиться 30 августа. Однако потом планы скорректировали, перенеся переговоры на 31 августа.

Официальной информации, связанной с точной датой и временем встречи Байдена и Зеленского, пока нет.

До этого в Белом доме называли темы встречи Байдена с Зеленским. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, американский и украинский лидеры поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что Байден отзовет всех дипсотрудников из Афганистана до 31 августа.