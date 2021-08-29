Президент Бразилии видит перед собой три сценария: смерть, тюрьма или переизбрание

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о том, каким видит свое будущее, сообщает Sky News.

«У меня есть три альтернативы моего будущего: арест, убийство или победа (на президентских выборах в 2022 году — прим. ред.)», — сказал президент Бразилии.

Позднее Болсонару добавил, что о первом варианте не может быть и речи.

«Ни один человек на Земле не будет угрожать мне», — подчеркнул он.

Ранее президента Бразилии госпитализировали после 2 недель икоты.

В 2018 году на 66-летнего Болсонару во время предвыборной кампании было совершено нападение. Политика ранили ножом в живот. У него было повреждение кишечника и серьезное внутреннее кровотечение. Президент перенес тогда несколько операций и не все из них были связаны с ранением.

По сообщениям офиса Болсонару, хирург Антонио Луис Маседо, который оперировал его после ранения, хочет перевести его в больницу Сан-Паулу. Там Болсонару пройдет дополнительные тесты для оценки состояния его здоровья, чтобы решить вопрос о необходимости экстренной операции.