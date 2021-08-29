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Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший депутат Государственной думы Михаил Ненашев умер в одном из столичных фитнес-клубов, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В воскресенье [29 августа] днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», — сказал источник.

По данным РЕН ТВ, на место быстро приехала реанимационная бригада, но несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Он уточнил, что на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Иные подробности случившегося не приводятся.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. С 1994 года он являлся председателем Общероссийского Движения Поддержки Флота, депутатом Госдумы пятого созыва (2007—2011), капитаном 1-го ранга запаса.

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