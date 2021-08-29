Талибы* анонсировали создание инклюзивного правительства в ближайшие дни

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о создании инклюзивного правительства в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя движения Варака Альханафи.

«Вчера и сегодня делегация Политического управления Исламского Эмирата Афганистан провела встречи с различными политическими деятелями, старейшинами племен, журналистами и активистами страны. На заседании делегация Политического офиса заверила всех в гарантиях безопасности, проинформировала о текущей ситуации в стране и будущей системе», — заявил Альханафи.

По словам другого представителя движения, Забихуллы Муджахида, внезапность, с которой талибы вошли в Кабул, стала проблемой и для них самих — «Талибан» планировал вести переговоры по созданию нового правительства.

Ранее в российском МИД заявили, что Москве «придется» налаживать отношения с властью Афганистана после формирования нового правительства.