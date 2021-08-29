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Джо Байден уснул на совместной пресс-конференции с премьером Израиля

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает издание Middle East.

Нафтали Беннет прибыл в США для переговоров с Джо Байденом в четверг, 26 августа.

«Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами, между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными...», — говорил Беннет в тот момент, пока Джо Байден неподвижно сидел слева от него с закрытыми глазами.

Джо Байден получил от своего соперника на президентских выборах, экс-президента Дональда Трампа прозвище Sleepy Joe («Сонный Джо») из-за случаев, когда Байден терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях.

В июне, перед встречей президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Дональд Трамп посоветовал не засыпать на встрече с российским лидером.

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