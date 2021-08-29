Лондон пригрозил санкциями талибам*, если они не дадут покинуть Кабул всем желающим

Великобритания готова ввести санкции против радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» в случае, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим оставаться жить в стране под их властью. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает Telegraph.

По его словам, Лондон готов ввести финансовые ограничения в случае, если талибы откажутся обеспечить «безопасное передвижение» для тех, кто хочет покинуть Афганистан после 31 августа, когда страны Запада завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогавших им местных жителей.

Рааб добавил, что Британия обладает всем необходимым для этого арсеналом и готова в этом вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. При этом британский министр иностранных дел отметил, что Соединенное Королевство может применить против «Талибана» санкции как в одностороннем порядке, так и в рамках ООН.

Ранее в ходе пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил о том, что все, кто желают покинуть Афганистан, должны сделать это не позднее 31 августа.