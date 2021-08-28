Захарова прокомментировала планы Киева «испортить жизнь» Поклонской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «угрозы» главы МИД Украины Дитрия Кулебы в сторону российского депутата Натальи Поклонской.

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное назначение Поклонской на пост российского посла в Кабо-Верде. Он заявил, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» российскому депутату.

«Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — сказал министр.

Поклонская вскоре ответила на угрозу Кулебы и попросила перестать комментировать слухи о ее дальнейшей работе.