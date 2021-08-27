Празднование 30-летия независимости Молдавии перенесли из-за опоздания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис опоздали на празднование 30-летия независимости Молдавии из-за густого тумана. Об этом сообщает point.md.

По данным издания, самолет Зеленского не может приземлиться в аэропорту Кишинева, в то время как Йоханнис до сих пор не вылетел из Бухареста. Из-за задержки празднование перенесли на час.

Отмечается, что позже борт президента Украины все же успешно приземлился, однако на парад украинский лидер попасть не успел, передает РИА «Новости».

24 августа День независимости отмечали на Украине. В Киеве по Крещатику прошли войска НАТО и проехала техника.

Гостями мероприятия стали президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский, председатель cената Чехии Милош Вистрчил, президент Национального совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Аеби.