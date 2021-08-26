Талибы* назвали сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы пустыми словами

Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай находятся в Кабуле добровольно, они не под домашним арестом. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель политбюро движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммед Наим, комментируя соответствующее сообщение CNN.

Сведения о том, что в отношении них были введены ограничения, являются «пустыми словами», подчеркнул представитель талибов. Безопасность Карзая и Абдуллы, отметил он, находятся в компетенции «Исламского эмирата» (политической системы движения «Талибан» — прим. ред.).

До этого CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что талибы конфисковали оружие у телохранителей Карзая, а также забрали его автомобили. В результате Карзай переехал в дом Абдуллы, где оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану» остались без охраны и фактически под домашним арестом.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и стремительно бежал из страны.

При этом экс-президент Афганистана Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла ведут с талибами переговоры о достижении мира в стране. По их словам, их главная цель — сохранить спокойствие в Кабуле.