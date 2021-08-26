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В партии Хекматиара опровергли ограничение свободы Карзая и Абдуллы талибами*

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергает информацию о том, что талибы (организация запрещена в России) поместили под домашний арест экс-президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу Об этом ТАСС сообщил глава штаба Исламской партии Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

«Эта информация неверная. Никто не ограничен [в свободе]. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно», — сказал он.

По его словам, он и его родные, в том числе отец Гульбеддин Хекматиар, находятся в безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что талибы оставили без телохранителей и автомобилей главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и бывшего президента страны Хамида Карзая. Кроме того, сообщалось, что экс-президент переехал в дом Абдуллы, где оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к «Талибану» остались без охраны и фактически под домашним арестом.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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События в Афганистане
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