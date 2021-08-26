На Украине попросили продлить транзит российского газа до 2034 года

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украине понадобится транзит российского газа еще в течение 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина-24».

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года», — сказал он.

Ранее компания «Газпром» не стала бронировать на август текущего года дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам. Также глава «Газпрома» отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».