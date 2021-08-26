Азербайджан вывел всех миротворцев из Афганистана

Власти Азербайджана в полном составе вывели своих миротворцев из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«Миротворческий контингент Азербайджана в составе 120 человек, выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, был выведен из Афганистана 26 августа примерно в 1.00», — говорится в сообщении.

Сами миротворцы и их оружие переправлены в Анкару воздушным транспортом. Предполагается, что уже в ближайшее время военные смогут вернуться на родину.

В военном ведомстве также подчеркнули, что миротворцы «успешно справились с поставленными задачами» совместно с турецкими военными.

«Азербайджанские миротворцы выполнили свои обязанности на высоком профессиональном уровне, обеспечив безопасность в Афганистане», — заключили в пресс-службе.

Афганистану потребовалась помощь в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после того, как 15 августа власть в стране захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.

Позднее, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа, так как после этого выезд из страны будет закрыт. А уже 25 августа талибы перекрыли все дороги в аэропорт и не дают в него попасть гражданам Афганистана. По информации правительства Великобритании, на данный момент вблизи аэропорта есть угроза террористической атаки.