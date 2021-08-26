В Кремле рассказали, считают ли легитимным новое правительство Афганистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, считают ли в Кремле власть террористического движения «Талибан (организация запрещена в России)» легитимной. Об этом представитель главы государства рассказал в ходе брифинга с журналистами.

До этого посол России в Британии Андрей Келин заявил, что Москва не торопится признавать «Талибан».

По словам Пескова, Россия все еще не признала «Талибан», но де-факто движению удалось взять под контроль большую часть территории Афганистана.

«Нам еще предстоит очень внимательно отследить дальнейшие шаги «Талибана», — объяснил он.

Также представитель российского президента подчеркнул, что Москва будет следить, как в Афганистане обеспечивается безопасность граждан и дипломатов РФ.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва не опасается, что движение «Талибан» будет напоминать другую радикальную группировку – «Исламское государство» (организация запрещена в России).

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.