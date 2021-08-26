В Афинах дерево упало во время ужина американских посла и сенатора

Дерево рухнуло на ресторан в центре Афин в момент, когда там ужинали посол Соединенных Штатов в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам американского сената Роберт Менендес. В результате инцидента пострадали два человека, передает iefimerida.

Инцидент произошел около пяти часов вечера 25 августа в ресторане возле храма Афинской митрополии. Как стало известно, тополь раскололся и упал на тенты над столиками заведения.

Ранены были официант ресторана и владелец заведения. В скором времени охрана увела американских чиновников с места происшествия.

Упавшее дерево оперативно убрали.

Менендес прибыл в Афины по приглашению греческого «Комитета 2021» по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.

Ранее сильный ветер повалил 20 деревьев в Москве. Из-за непогоды также оказались повреждены несколько припаркованных в столице машин.