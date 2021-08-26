Белоруссия на полгода ввела запрет на вывоз зерна

Белоруссия на полгода запретила вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в постановлении Совета министров республики, передает ТАСС.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет касается, в частности, вывоза пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы и других злаковых.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против новых санкций со стороны западных стран.

Ранее Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против Белоруссии, которые коснутся кредитного финансирования и нефтепродуктов. В публикации отмечается, что секционные меры против республики накладывают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам.

Санкции против Белоруссии ввело и правительство Великобритании.