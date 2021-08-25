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Трамп подал в суд на YouTube из-за «непоправимого вреда»

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Eduardo Munoz/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд с требованием обязать YouTube незамедлительно восстановить его канал. Как сообщает Mediapost, исковое заявление содержит 39 страниц.

В частности, в нем говорится, что блокировка причиняет экс-президенту «непоправимый вред», поскольку лишает его возможности поддерживать политическую деятельность и дочерние коммерческие компании.

Кроме того, Трамп сравнивает администраторов соцсети органами государственной власти и подчеркивает, что блокировка контента равносильна цензуре.

YouTube, Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа в январе, после того, как его сторонники ворвались в Капитолий, требуя пересмотра итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Ранее Трамп заявил, что подал иски в суд против Twitter и Facebook.

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