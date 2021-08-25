На Украине сравнили ситуацию в Крыму с проблемой Курильских островов

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» рассказал о единственно возможном по его мнению решении проблемы Крыма.

Он напомнил, что полуостров закреплен за Россией в конституции и соединен с ней мостом. Помимо этого, на сегодняшний день Москва занимается реализацией большой инвестиционной программы в регионе.

«Это уже часть федеративного устройства. <…> Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению», — сказал Ермолаев.

Эксперт добавил, что проведенный в Киеве саммит «Крымской платформы» носил ритуальный характер и не дал никакого практического результата, так как участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.