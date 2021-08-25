Президент Эстонии рассказала, в каком случае Украина может вступить в НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что Украина, восстановив контроль над своими территориями, сможет вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно решение конфликта. Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно», — ответила Кальюлайд на вопрос, станет ли восстановление контроля над всей Украиной условием вступления в Североатлантический альянс.

Глава государства обратила внимание, что поддерживает инициативу Киева по вступлению в НАТО. Однако все еще неизвестно, когда это получится устроить, пояснила Кальюлайд.

«Нужно сначала дождаться поворота истории», — заключила президент Эстонии.

Ранее на Украине заявили, что Европа скоро снимет санкции с России из-за действий Киева.

Также экс-президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему страна потеряла Крым. Говоря о ситуации в Донбассе, бывший глава государства предположил, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы и вовсе перестать существовать как государство.