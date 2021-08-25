Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Талибы* не дают гражданам Афганистана попасть в аэропорт Кабула 13:26
Песков: «Единая Россия» никогда не занималась популизмом 13:22
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве пропавшей восьмилетней девочки 13:17
В Кремле считают, что мер ЦБ и правительства хватит для макроэкономической... 13:12
Источник: «Ростов» пытался снять с эфира интервью Мамаева 13:12
В Кремле заявили, что «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность всей... 13:07
Жителю Саратова дали условный срок за призыв к насилию над украинцами 13:04
ЦБ сообщил о снижении спроса на иностранную валюту 13:01
Пловец Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады 12:56
Глава КХЛ назвал «сбросом карт» информацию о возвращении Капризова... 12:52

Лукашенко объяснил, для чего он лично выращивает арбузы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Олег Стасевич/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район Минской области рассказал, что выращивает на своем приусадебном участке арбузы и картофель для того, чтобы проверить наработки белорусских ученых, сообщает официальный сайт президента.

Лукашенко пояснил, что таким образом он выясняет, насколько полезным для белорусских покупателей будет тот или иной продукт, так как «кормить людей — это вопрос номер один».

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали 5 разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой», — рассказал президент об успехах белорусских ученых.

Такого же подхода Лукашенко придерживается и в отношении картофеля.

«Потом собираю урожай и смотрю результат. Картофель, который наши ученые делают, — семена (суперэлиту я высеваю) — он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый — в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы...» — рассказал он.

Президент также добавил, что на его ферме производят и самое чистое молоко.

Впрочем, помимо достижений белорусского сельского хозяйства, Лукашенко отметил и его промахи. Так, например, президент возмутился тому, что во время нынешней уборочной компании работники бесхозяйственно относились к технике и урожаю. По его мнению, причина такого отношения заключается в отсутствии дисциплины у белорусов: «Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность — это катастрофа. С этим надо заканчивать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему на Новый год подарил белорусский коллега Александр Лукашенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участников «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
Мать ребенка-аутиста заявила о вырезанном фрагменте из видео драки в метро
Baza: в аэропорту Кабула разграбили российский вертолет
ЦБ сообщил о снижении спроса на иностранную валюту
Nord Stream 2 проиграла в суде ФРГ по делу об освобождении от Газовой директивы ЕС
Новости и материалы
Талибы* не дают гражданам Афганистана попасть в аэропорт Кабула
Песков: «Единая Россия» никогда не занималась популизмом
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве пропавшей восьмилетней девочки
В Кремле считают, что мер ЦБ и правительства хватит для макроэкономической стабильности
Источник: «Ростов» пытался снять с эфира интервью Мамаева
В Кремле заявили, что «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность всей Европы
Жителю Саратова дали условный срок за призыв к насилию над украинцами
Пловец Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады
Глава КХЛ назвал «сбросом карт» информацию о возвращении Капризова в ЦСКА
В Кремле отреагировали на резкие заявления, прозвучавшие на «Крымской платформе»
Песков: безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом
ВОЗ: число гипертоников выросло вдвое за 30 лет
Российский комплекс ПВО «Пальма» впервые интегрируют на иностранный корабль
США одобрили заявки на продажу Huawei микросхем
Немцев рассмешили заявления Зеленского на «Крымской платформе»
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде-2020
Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ*
Банки предупредили о проблемах при блокировке платежей в онлайн-казино
Все новости
Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана
Минобороны эвакуирует из Кабула более 500 человек
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
У американской ПРО в Польше нет тепла и электричества
Почему США не могут достроить противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Он обвинил в этом Зеленского
В партии Порошенко заявили, что его облил зеленкой «провокатор с Банковой»
40 лет спустя: как сложилась судьба выжившей в авиакатастрофе 1981 года
Режиссер рассказала, как уговорила Савицкую на съемку фильма об авиакатастрофе
«Обеление рынка»: как власти будут снижать стоимость перевозок
Эксперты ожидают, что госсубсидии на транспорт снизят цены продуктов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях