Лукашенко объяснил, для чего он лично выращивает арбузы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район Минской области рассказал, что выращивает на своем приусадебном участке арбузы и картофель для того, чтобы проверить наработки белорусских ученых, сообщает официальный сайт президента.

Лукашенко пояснил, что таким образом он выясняет, насколько полезным для белорусских покупателей будет тот или иной продукт, так как «кормить людей — это вопрос номер один».

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта. Вчера мы собирали 5 разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой», — рассказал президент об успехах белорусских ученых.

Такого же подхода Лукашенко придерживается и в отношении картофеля.

«Потом собираю урожай и смотрю результат. Картофель, который наши ученые делают, — семена (суперэлиту я высеваю) — он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый — в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы...» — рассказал он.

Президент также добавил, что на его ферме производят и самое чистое молоко.

Впрочем, помимо достижений белорусского сельского хозяйства, Лукашенко отметил и его промахи. Так, например, президент возмутился тому, что во время нынешней уборочной компании работники бесхозяйственно относились к технике и урожаю. По его мнению, причина такого отношения заключается в отсутствии дисциплины у белорусов: «Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность — это катастрофа. С этим надо заканчивать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему на Новый год подарил белорусский коллега Александр Лукашенко.