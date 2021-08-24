«Большая семерка» согласовала дорожную карту по взаимодействию с талибами*

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что участники виртуального саммита G7 согласовали дорожную карту по выстраиванию отношений с движением «Талибан» (организация запрещена в России) и выработали совместный подход к эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Главное условие, которое мы ставим как G7, — они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», — заявил Джонсон.

В официальном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита не говорится о признании «Талибана» новой властью в Афганистане.

Вопрос о признании талибов законными властями Афганистана не стоит на повестке дня стран G7, добавила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Также в сообщении отмечается, что легитимность любого будущего правительства Афганистана будет зависеть от подхода к выполнению международных обязательств,.

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.